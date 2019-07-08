Гент, Бельгия, , 22:34 — REGNUM

Британский певец Стинг отменил запланированное выступление на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровьем. Об этом сообщается 8 июля в официальном микроблоге музыканта в Twitter.

«С сожалением вынуждены сообщить, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте сегодня вечером пришлось отменить по рекомендации врача. Информация о возврате билетов последует в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Подробностей о проблемах со здоровьем музыканта, ставших причиной отмены мероприятия, не приводится.

Напомним, 67-летний Стинг является обладателем десяти наград Grammy, двух статуэток Brit Awards, премии Emmy и «Золотого глобуса», он также трижды номинировался на премию «Оскар» за музыку к фильмам.