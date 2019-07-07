Москва, , 17:59 — REGNUM

В музее-заповеднике «Коломенское», 10 июля, откроется выставка «За службу и храбрость. К 250-летию учреждения ордена Святого Георгия», на которой будут представлены 27 экспонатов из фондов музеев Московского Кремля. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

«Музеи Московского Кремля демонстрируют на выставке уникальные предметы, связанные с современными награждениями: знаки ордена Святого Георгия II, III и IV степеней, портреты награжденных, а также особую памятную медаль, выпущенную по случаю учреждения ордена», — отмечается в информационном письме.

Одна из задач, которую перед собой ставят организаторы экспозиции, это создание «целостного историко-художественного образа ордена Святого Георгия и других знаков отличия этой военной награды как культурного феномена XVIII — начала ХХ веков».

Участниками данного выставочного проекта, который является продолжением мероприятий, посвященных 250-летию ордена Святого Георгия, являются также Государственный архив Российской Федерации, Музей-заповедник «Царицыно», Музей-панорама «Бородинская битва», Российский государственный архив древних актов, Российский государственный военно-исторический архив, Российский национальный музей музыки. На выставке также будут представлены артефакты из частных собраний.

Экспозиция продлится до 13 октября 2019 года.

Напомним, орден Святого Георгия был учрежден в 1769 году императрицей Екатериной II. Данная награда была одной из самых почётной в Российской Империи, ее статус, как высшей боевой награды в РФ, был возвращен в 2000 году.

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