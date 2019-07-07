Лондон, , 15:38 — REGNUM

Королевский театр в лондонском Уэст-Энде получит имя известного композитора Стивена Сондхайма, об этом 7 июля сообщает Hollywood Reporter.

Данная инициатива будет приурочена к 90-летию музыканта, которое он отметит 22 марта 2020 года.

Владелец лондонского театра Кевин Макинтош подчеркнул, что в настоящее время здание закрывается на реконструкцию, а откроется уже под новым именем.

Напомним, Королевский театр появился на свет в 1907 году, во время Второй мировой войны был полностью уничтожен во время немецких бомбардировок в 1940-м году. В последствие был восстановлен и теперь ему предстоит новый ремонт.

Стивен Сондхайм известный музыкант, композитор, поэт и драматург, признание получил благодаря многим бродвейским мюзиклам, в том числе «В лес», «Суини Тодд», «Забавная история, случившаяся по дороге на форум» и многим другим.

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