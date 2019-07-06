Карловы Вары, Чехия, , 22:55 — REGNUM

Дебютный фильм молодого режиссера Бориса Акопова «Бык», произведенный Продюсерским центром «ВГИК-Дебют», получил приз 54 Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Продюсерского центра, лента удостоилась Гран-при конкурсной программы «К Востоку от Запада».

Цитата из к/ф «Бык». Реж. Борис Акопов. 2019. Россия

Награду в Карловых Варах приняли режиссер Борис Акопов и продюсер Федор Попов. В это же время — вечером 6 июля — в Светлогорске Калининградской области состоялось открытие Международного кинофестиваля «Балтийские дебюты». Организатором мероприятия является «ВГИК-Дебют», а фильмом открытия стала отмеченная на престижном зарубежном смотре картина «Бык».

Цитата из к/ф «Бык». Реж. Борис Акопов. 2019. Россия Цитата из к/ф «Бык». Реж. Борис Акопов. 2019. Россия

Такое совпадение организаторы фестиваля и производители фильма находят весьма символичным: дебютная работа уже получила главный приз «Кинотавра», стала единственной российской лентой, отобранной для участия в конкурсе фестиваля в Карловых Варах, и получила там высокую оценку профессионалов. По словам организаторов фестиваля, пример фестивального успеха этой ленты может вдохновить всех участников «Балтийских дебютов» — начинающих кинематографистов, делающих свои первые шаги в мире большого кино.

Цитата из к/ф «Бык». Реж. Борис Акопов. 2019. Россия

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