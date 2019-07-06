Эдинбург, Великобритания, 6 июля 2019, 12:00 — REGNUM
Актер Ричард Мэдден, снявшийся в популярном сериале «Игра престолов», наконец-то завершил свою учебы и стал почетным доктором искусств в Королевской консерватории Шотландии, об этом 5 июня сообщает The Scottish Sun.
Напомним, Ричард Мэдден окончил учебное заведение в 2007 году, после чего приступил к работе в сериале «Игра престолов», что не позволило своевременно посетить ему выпускной и забрать свой диплом.
Артист также известен по экранизации диснеевской «Золушки», сериалу «Телохранитель», за игру в котором он удостоился премии «Золотой глобус».
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