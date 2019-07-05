Симферополь, , 13:06 — REGNUM

В Крыму завершилась восьмая смена форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0». По её итогам участниками был создан арт-манифест с предложением о проведении в 2021 году в России «Года народного искусства и нематериального культурного наследия», сообщает корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба форума.

Манифест разработали участники «Народной смены» форума. По мнению его авторов, проведение «Года народного искусства» необходимо для сохранения наследия и передачи его новым поколениям. В рамках этой инициативы планируется разработать и принять федеральный Закон о традиционной культуре, специалистах, коллективах и организациях, занимающихся её сохранением и актуализацией.

Также участники форума считают, что в стране необходимо учредить День традиционной культуры народов России, создать цикл телевизионных и радиопередач о культуре народов России, развивать региональный туризм и оказывать посильную помощь творческим коллективам, занимающимся развитием традиционной культуры.

Напомним, «Народная смена» прошла с 29 июня по 5 июля и объединила около 400 музыкантов, вокалистов и хореографов из разных городов России, представляющих народное искусство. В рамках форума участники смены участвовали в тренингах с экспертами в профессиональных тематических школах, устраивали творческие коллаборации и совместно работали над постановками.

На восьмой смене «Тавриды» также прошёл грантовый конкурс. Участие в нём приняли 20 участников, защитивших свои творческие проекты. Сообщается, что всего на реализацию проектов выделено 9.7 миллионов рублей. Следующая смены в рамках «Тавриды» будет называться «Контемпорари-арт смена. Между прошлым и будущим», она пройдёт с 8 по 14 июля 2019 года.

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