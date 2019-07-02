Москва, , 17:21 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных в Большом Знаменском переулке в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, рассмотреть данный вопрос поручено Минобороны и Минкультуры при участии представителей экспертного сообщества. Ответственными за выполнение поручения назначены руководители ведомств Сергей Шойгу и Владимир Мединский. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2019 года.

Напомним, 20 июня в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» директор Пушкинского музея Марина Лошак обратилась к главе государства с предложением создать музей семьи Сергея Щукина в его доме, который с 1941 года находится в ведении Минобороны. Президент отметил, что создать такой музей Минобороны могло бы совместно с Минкультуры и Пушкинским музеем.