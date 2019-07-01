Токио, , 14:42 — REGNUM

На YouTube-канале Anime TV チェーン появился первый тизер-трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака Титанов». Продолжение истории Эрена и корпуса разведчиков выйдет осенью 2020 года.

Сообщается, что четвёртый сезон станет последним для сериала. К моменту его выхода закончится и выпуск оригинальной манги (уже вышло 118 глав). В финальном сезоне будет рассказано о жителях государства Марлия и их войне с Элдией (представителями которой являются главные герои истории).

Напомним, «Атака Титанов» — это манга Хадзимэ Исаямы, первая глава которой вышла в 2009 году. Сюжет произведения основывается на рассказе о мире, пережившем нападение Титанов — неразумных гигантов-людоедов, загнавших оставшееся в живых население за огромные стены. Главный герой манги по имени Эрен мечтает стать частью элитного корпуса разведчиков и уничтожить всех Титанов.

«Атака Титанов» была очень тепло встречена читателями и критиками. По мотивам манги в 2013 году вышел одноимённый аниме-сериал, быстро завоевавший популярность. Позже проект экранизировала японская компания Toho Pictures, а главную роль в картине исполнил актёр Харума Миура. Также сюжет «Атаки Титанов» стал основной для нескольких компьютерных игр.

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