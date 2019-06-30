Сантьяго, , 15:47 — REGNUM

В возрасте 70 лет скончался известный чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон, об этом 30 июня на своей странице в социальной сети Facebook сообщил журналист Леонид Павлючик.

«Умер режиссер Себастьян Аларкон. Он жил на две страны. Любил свою родину Чили. Любил свою вторую родину — СССР, а потом Россию, где снял свои главные фильмы» Леонид Павлючик

Напомним, Себастьян Аларкон проживал в СССР с 1971 года, получил образование во ВГИКе. После перестройки и развала страны принял решение вернуться в Чили, однако не утратил связи с российским кинематографом. Наиболее известные его картины — это «Ночь над Чили», «Падение Кондора» и другие.