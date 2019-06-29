Вашингтон, , 11:38 — REGNUM

Киностудия Universal опубликовала финальный трейлер предстоящего боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу», в котором главные роли исполнял Дуэйн Джонсон и Джейсон Стейтем, об этом 29 июня сообщает Киноафиша.

В предыдущих частях «Форсажа» данные персонажи были противниками, но широкая их популярность у зрителей привела авторов картины к мысли о съемках отдельного фильма о героях.

Напомним, популярная франшиза «Форсаж» впервые вышла на экраны кинотеатров всего мира в 2001 году, с тех пор было создано восемь фильмов, не теряющих свою популярность и по сей день.