Нижний Новгород, 28 июня 2019, 09:18 — REGNUM
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме проводит государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник». Его результатом станет реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения — дома, в котором в детские годы жил композитор Милий Балакирев. Итоги конкурса подведут 26 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, русский композитор, музыкант и дирижёр Милий Балакирев родился в Нижнем Новгороде. Его детские годы прошли в доме № 5 на улице Провиантская. Балакирев является главой так называемой «Могучей кучки» — творческого содружество русских композиторов, которое появилось в Санкт-Петербурге в конце 1850 — начале 1860-х годов. Помимо Балакирева, в него входили Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков и Цезарь Кюи.
ГБУ «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» планирует после реставрации приспособить здание объекта культурного наследия под современное использование. Начальная лота — 11 908 560 рублей. Участниками конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
Работы по реставрации также включают благоустройство прилегающей территории — организацию отмостки, тротуара, установку ограждения с калиткой, ремонт брусчатки. Работу победитель конкурса должен завершить до 16 декабря 2019 года. Источник финансирования — бюджет Нижегородской области.