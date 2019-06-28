Нижний Новгород, , 09:18 — REGNUM

Конкурс с ограниченным участием в электронной форме проводит государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник». Его результатом станет реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения — дома, в котором в детские годы жил композитор Милий Балакирев. Итоги конкурса подведут 26 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, русский композитор, музыкант и дирижёр Милий Балакирев родился в Нижнем Новгороде. Его детские годы прошли в доме № 5 на улице Провиантская. Балакирев является главой так называемой «Могучей кучки» — творческого содружество русских композиторов, которое появилось в Санкт-Петербурге в конце 1850 — начале 1860-х годов. Помимо Балакирева, в него входили Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков и Цезарь Кюи.

ГБУ «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» планирует после реставрации приспособить здание объекта культурного наследия под современное использование. Начальная лота — 11 908 560 рублей. Участниками конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

«Здание, где прошли детские годы М. А. Балакирева, представляет собой деревянный одноэтажный дом на каменном полуподвале, с мезонином, выстроен в 1841 году. Архитектор неизвестен. Главный пятиосевой фасад разделяют горизонтальные членения подоконного пояса и венчающего карниза. Фланги фасада выделены рустованными лопатками. Прямоугольные окна заключены в рамочные наличники. Боковой фасад завершён треугольным фронтоном и не имеет оконных проемов. Полуциркульное окно мезонина имеет мелкую расстекловку. Историческая планировка в основном сохранилась, за исключением перегородки между комнатами, которые превращены в зал. Общая площадь здания — 251 кв. м. Нуждается в проведении ремонтно-реставрационных работ для дальнейшего приспособления под использование как музей музыкальной культуры», — отмечается в документации.

Работы по реставрации также включают благоустройство прилегающей территории — организацию отмостки, тротуара, установку ограждения с калиткой, ремонт брусчатки. Работу победитель конкурса должен завершить до 16 декабря 2019 года. Источник финансирования — бюджет Нижегородской области.