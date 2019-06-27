Лос-Анджелес, США, 27 июня 2019, 16:05 — REGNUM
Голливудская актриса Сальма Хайек может сняться в предстоящем кинокомиксе Marvel «Вечные», актриса изъявила желание присоединиться к проекту. Об этом 27 июня сообщил портал The Wrap.
https://twitter.com/TheWrap/status/1144032509765644288
Пока нет никакой информации о том, какую роль она может исполнить. Известно, что к актерскому составу будущей картины уже также присоединились Ричард Мэдден («Игра престолов»), Кумейл Нанджиани («Квест Хармона») и Анджелина Джоли.
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Напомним, на должность режиссера филмьа назначена режиссер Хлоя Чжао («Наездник»), над созданием сценария работают Мэттью и Райан Фирпо. Ожидается, что Анджелина Джоли исполнит роль Серсеи — представительницы древней расы Вечных.