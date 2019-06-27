Москва, , 12:34 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на борьбу с «билетной мафией», передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня. Парламентарии возвращают систему невозвратных билетов, кроме того, прописывается право на так называемые именные билеты.

Закон позволит защитить не только зрителей, но и театры, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем предложенный депутатами механизм невозвратных билетов крупные билетные сервисы называют «косметическими мерами».

Согласно принятым нормам, театры смогут распространять невозвратные билеты, то есть билеты, распространяемые по льготам, скидкам и в рамках акций.

Для остальных билетов предусматривается возможность однократной перепродажи приобретенных в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей указанную в билете, абонементе или экскурсионной путевке.

Правительство РФ установит правила возвращения билетов. Однако, чтобы получить деньги, зрителю придется документально подтвердить обстоятельства отказа: болезнь, смерть члена семьи или близкого родственника.

В случае отказа от посещения по причинам, не предусмотренным выше, посетитель имеет право при возврате: не позднее чем за 10 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно 100% цены билета, абонемента или экскурсионной путевки; менее чем за 10 дней, но не позднее чем за пять дней — не менее 50%; менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня — не менее 30%. В случае отказа менее чем за три дня организация исполнительских искусств, музей, организатор шоу вправе не возвращать посетителю стоимость билета.

В 2018 году, по данным агентства InterMedia, на так называемые афишные концертно-зрелищные мероприятия было продано билетов на сумму 77 млрд рублей, это на 5,5% больше, чем годом ранее.

Сейчас, согласно закону «О защите прав потребителей», учреждение культуры обязано вернуть всю стоимость билета независимо от того, когда билет возвращается продавцу. Однако практика, когда при возврате билета за три дня до мероприятия потребитель получал лишь часть уплаченной суммы, существовала до 2010 года.