Внуки Андрея Макаревича не говорят на русском языке

Москва, , 18:39 — REGNUM Андрей Макаревич рассказал о юбилейном туре в честь 50-летия группы «Машина времени», — сообщает специализированное издание Star Hit.

Кроме того, Макаревич поведал о своих внуках, которые живут в США. По его словам, когда «Машина времени» приезжает в Америку, Макаревич всегда приглашает родственников на концерт: «Им нравится музыка. Но они все по-своему слышат. Они русского не знают. На наш юбилейный концерт приедут».

Издание сообщает, что дочь Макаревича уже много лет живет в Филадельфии. Она вышла замуж за американского бизнесмена, которому родила троих детей: дочерей Сару и Эмму и сына Джимми.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно Макаревич вошёл в состав Общественного совета Комитета по культуре Государственной Думы РФ, который возглавляет Елена Ямпольская.

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