Пожар на звукозаписывающей компании: музыканты требуют $100 млн

Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Музыканты рок-групп Hole и Soungarden обратились в суд на звукозаписывающую компанию Universal Music Group с целью возмещения ущерба, причиненного пожаром, уничтожившим более 500 тыс. аудиозаписей, об этом 22 июня сообщает The New York Times.

Около 10 лет назад в студии произошел пожар, уничтоживший ценные аудиозаписи, компания пыталась это скрыть. Об этом стало известно лишь в 2019 году, указанные артисты потребовали компенсацию в размере $100 млн.

Обратившиеся в суд утверждают, что Universal Music Group не предприняла необходимые меры для безопасного хранения записей. В настоящее время масштаб причиненного ущерба до конца не ясен.

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