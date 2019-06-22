Нижегородская капелла мальчиков представит Россию на фестивале в Германии

Нижний Новгород, , 22:47 — REGNUM Капелла мальчиков Нижегородского хорового колледжа имени Льва Сивухина представит Россию на международном хоровом фестивале в Бонне (Германия) «Молодые голоса в движении». Фестиваль пройдёт с 26 по 30 июня, сообщили ИА REGNUM в колледже.

В проекте примут участие более 700 певцов в возрасте от 8 до 20 лет из 7 стран. В течение трёх дней участники будут готовить концертные программы в 7 музыкальных ателье. Нижегородские исполнители примут участие в ателье «Музыка для хора мальчиков и рок-группы» вместе с хорами из Бонна под руководством дирижёра и хореографа из Германии. После нескольких совместных репетиций будет исполнена рок-оратория «Odi et amo» («Люблю и ненавижу»).

Кроме того, нижегородский хор примет участие в открытии фестиваля и в совместных концертах с хорами Швейцарии и Германии. Посетить мероприятия фестиваля планирует Генеральный консул Российской Федерации в Бонне Владимир Седых.

ИА REGNUM напоминает, Горьковская хоровая капелла мальчиков основана в 1946 году, в дальнейшем на базе капеллы был создан Нижегородский хоровой колледж. Капелла мальчиков продолжила российскую традицию учебных заведений, где профессиональное образование неразрывно связано с исполнительской деятельностью. Среди выпускников капеллы выдающиеся деятели культуры — Эдуард Фертельмейстер (композитор, Народный артист России, профессор Нижегородской государственной консерватории), Александр Скульский (Народный артист России, художественный руководитель симфонического оркестра Нижегородской филармонии).

Капелла мальчиков регулярно гастролирует в России и за рубежом. Хоры капеллы — участники фестиваля к 800-летию столицы Латвии Риги, мальчики и юноши капеллы выступали в качестве послов России на Международном фестивале «Голоса дружбы» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта), на Международном фестивале хоров мальчиков и юношей «Домский собор» (Рига). В 2011 году капелла стала инициатором проведения масштабного концерта «Хоровые столицы», в котором приняли участие хоровые училища Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В 2013 и 2014 годах капелла участвовала в концертах в Большом заде Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского.