Первый канал перенес премьеру документального фильма об аварии в Чернобыле

Москва, , 09:13 — REGNUM Руководство Первого канала приняло решение отложить премьеру документального фильма об аварии на Чернобыльской АЭС, об этом 21 июня сообщает ТАСС.

Как отмечают в пресс-службе телеканала причиной подобного решения стало сложность в обработке большого количества материала, собранного для картины.

«Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому его премьера состоится позже», — отметили в пресс-службе Первого канала.

Напомним, документальная лента должна была быть показана 22 июня. Информации о том, когда стоит ожидать премьеры, пока нет.

В настоящее время российская и мировая общественность активно обсуждает художественный фильм «Чернобыль» созданный каналом HBO. Многие участники трагических событий, а также специалисты отмечают пропагандистский элемент сериала, а также недостоверность.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм Благова «Дылда» стал лучшим на фестивале «Зеркало»