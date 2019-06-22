Первый канал перенес премьеру документального фильма об аварии в Чернобыле

Москва, 22 июня 2019, 09:13 — REGNUM Руководство Первого канала приняло решение отложить премьеру документального фильма об аварии на Чернобыльской АЭС, об этом 21 июня сообщает ТАСС.
Как отмечают в пресс-службе телеканала причиной подобного решения стало сложность в обработке большого количества материала, собранного для картины.
Напомним, документальная лента должна была быть показана 22 июня. Информации о том, когда стоит ожидать премьеры, пока нет.
В настоящее время российская и мировая общественность активно обсуждает художественный фильм «Чернобыль» созданный каналом HBO. Многие участники трагических событий, а также специалисты отмечают пропагандистский элемент сериала, а также недостоверность.
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