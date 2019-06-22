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Первый канал перенес премьеру документального фильма об аварии в Чернобыле

Культура

Когда ленту покажут, пока не сообщается

Первый канал перенес премьеру документального фильма об аварии в Чернобыле
Иван Шилов © ИА REGNUM
Чернобыль

Москва, 22 июня 2019, 09:13 — REGNUM  Руководство Первого канала приняло решение отложить премьеру документального фильма об аварии на Чернобыльской АЭС, об этом 21 июня сообщает ТАСС.

Как отмечают в пресс-службе телеканала причиной подобного решения стало сложность в обработке большого количества материала, собранного для картины.

«Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому его премьера состоится позже», — отметили в пресс-службе Первого канала.

Напомним, документальная лента должна была быть показана 22 июня. Информации о том, когда стоит ожидать премьеры, пока нет.

В настоящее время российская и мировая общественность активно обсуждает художественный фильм «Чернобыль» созданный каналом HBO. Многие участники трагических событий, а также специалисты отмечают пропагандистский элемент сериала, а также недостоверность.

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