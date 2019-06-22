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В Эрмитаже открылась выставка работ из коллекции братьев Морозовых

Культура

Русский бизнес занимался еще и просвещением

Санкт-Петербург, 22 июня 2019, 09:04 — REGNUM  В Эрмитаже открылась выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры», об этом 22 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В экспозиции представлены 140 произведений нового западного искусства, когда-то собранных известными меценатами Иваном и Михаилом Морозовыми. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский принял участие в церемонии открытия выставки.

Посетители экспозиции увидят работы Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезана, Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо.

Выставка продлит свою работу до 6 октября 2019 года. Ее организаторы хотели подчеркнуть, что отечественный бизнес имеет прочную традицию просветительской деятельности.

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