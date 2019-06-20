«Будку» Ахматовой в Комарово под Петербургом отдадут в собственность города

Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Дачу Анны Ахматовой в поселке Комарово в Курортном районе Петербурга передадут в собственность Северной столицы. Это предотвратит продажу этой и других писательских домиков в Комарово на открытых торгах.

Ранее об угрозе распродажи строений, тесно связанных с именами известных поэтов и писателей, сообщили в Союзе писателей Санкт-Петербурга. Представители творческого союза попросили власти Петербурга вмешаться в ситуацию.

В Комарово находится шесть писательских домиков, один из них — дача Анны Ахматовой, который она называла «будкой». Ахматова жила и работала там с 1955 года.

«Решение о передаче позволит закрепить права Союза писателей Санкт-Петербурга на пользование историческими дачами без участия в торгах и сохранить культурное наследие нашего города», — сообщили 20 июня в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Комитет имущественных отношений предоставит дачи в пользование Союзу писателей Санкт-Петербурга. Передачу писательских домиков приурочат к 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой, которое будет отмечаться 23 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что власти города нашли возможность поддержать старейший в городе литературный журнал «Звезда», который испытывает большие финансовые трудности, поставившие его на грань закрытия.

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