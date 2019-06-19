В Пушкинском музее открывается выставка «Щукин. Биография коллекции»

Москва, , 09:20 — REGNUM 19 июня в Государственном музее изобразительного искусства им. А.С. Пушкина открывается для посетителей выставка «Щукин. Биография коллекции». Беспрецедентная по масштабу и содержанию выставка займет практически все пространство музея. Проект представит историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность и биографию семьи. В экспозицию вошли более 450 произведений: живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, архивные материалы.

Среди них — знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других художников.

Картины для экспозиции предоставили Пушкинский музей, Эрмитаж, Исторический музей, Музей Востока и многие другие.

Сергей Иванович Щукин (1854−1936) — один из крупнейших коллекционеров произведений искусства. Собирательством живописи он увлекся лишь после сорока лет под влиянием своих братьев Дмитрия, Пётра и Ивана. Одним из первых открыл новую французскую живопись. Произведения импрессионистов, приобретенные в 1898 году, положили начало собранию, с которым Сергей Щукин вошел в историю как коллекционер радикальной живописи, собравший произведения, без которых уже невозможно представить историю искусства ХХ века. Интуиция, вкус и благосостояние позволили Щукину стать заметной фигурой среди западных коллекционеров рубежа XIX и ХХ веков. Менее чем за 20 лет Сергей Щукин сформировал одно из лучших в мире собраний новой французской живописи, определившей многие тенденции развития мирового искусства ХХ века.