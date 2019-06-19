В Чувашии русский язык на 100 баллов знают 34 выпускника, физику – двое

Чебоксары, , 09:09 — REGNUM В Чувашии стали известны результаты ЕГЭ по еще двум экзаменам — по русскому языку, который является обязательным, и физике. По русскому языку 100 баллов набрали 34 человека, по физике — двое, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

Обязательный экзамен по русскому языку в республике сдавали 5625 человек (в 2018 году — 5452). 99,7% сдававших справились с заданиями (2018 году — 99,8%), 1975 выпускников (35,1%) набрали 80 и больше баллов, 34 участника получили за экзамен 100 баллов (2018 году — 32).

В экзамене по физике приняли участие 1644 человека (в 2018 году — 1624). Высокие результаты (выше 80 баллов) получил 171 участник (в 2018 — 142), два выпускника чебоксарского лицея №3 получили на ЕГЭ о физике 100 баллов (в 2018 году максимальный балл — 98).

Также известны результаты ЕГЭ ещё по пяти предметам. 26 человек получили сто баллов, из них 13 выпускников набрали максимальное число баллов по химии, девять — по профильной математике, четверо — по истории. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в экзамене по математике базового уровня приняли участие 1888 человек, не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата 58 человек (в 2018 году — 81 человек). 3717 выпускников сдавали экзамен по математике профильного уровня, из них 164 получили «двойку». 80 баллов и более набрал 581 выпускник (15,6%, в 2018 году — 2,4%), 100 баллов получили девять выпускников (в 2018 году максимальный балл — 96).

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Отметим, что 17 июня по 1 июля — резервные дни основного периода ЕГЭ-2019, которые сдают выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат, выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, а также выпускники, не набравшие минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов — русскому языку или математике.

Начался резервный период с экзаменов по географии и литературе. 18 июня в Чувашии ЕГЭ по физике сдавали около 70 человек (планировали — 105), из 107 планировавших сдавать ЕГЭ по истории пришли 47 человек. Всего планируют сдать экзамены в эти дни около 1 тыс. человек.

Ход экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели, члены государственной экзаменационной комиссии, представители управления по надзору и контролю в сфере образования минобразования Чувашии, федеральные представители. Во всех экзаменационных пунктах будет организовано видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

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