Первые итоги ЕГЭ: 26 выпускников в Чувашии набрали 100 баллов

Чебоксары, , 14:32 — REGNUM В Чувашии известны результаты ЕГЭ по пяти предметам. По итогам проверки 26 человек получили сто баллов, из них 13 выпускников набрали максимальное число баллов по химии, девять — по профильной математике, четверо — по истории, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики. Сегодня, 13 июня, выпускники сдавали экзамен по информатике.

В этом году впервые выпускники выбирали только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике. В Чувашии в экзамене по математике базового уровня приняли участие 1888 человек (в 2018 году — 4947). Не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата 58 человек (в 2018 году — 81 человек). 3717 выпускников сдавали экзамен по математике профильного уровня (2018 году — 3821). Не смогли преодолеть минимальный порог 164 человека (4,4%). Более 80 баллов набрал 581 человек (15,6%), в то время как в 2018 году таковых было 2,4%. Девять выпускников текущего года получили 100 баллов (в 2018 году максимальный балл — 96) — это учащиеся чебоксарских лицея № 3 (шесть человек) и гимназии № 1, новочебоксарской гимназии № 6 и Аликовской СОШ.

Напомним, математика и русский язык являются обязательными для получения выпускниками аттестата об общем образовании. Результаты ЕГЭ по русскому языку пока не обнародованы.

Кроме того, известны результаты экзаменов по другим четырём предметами. ЕГЭ по географии сдавали 142 человека (в 2018 году — 160). Два выпускника (1,4%) не преодолели минимальный порог 37 баллов. Десять человек (7%) набрали 80 и больше баллов, максимальное количество — 96.

В экзамене по литературе принял участие 251 человек (в 2018 году — 222), из них свыше 80 баллов получили 30 выпускников (в 2018 — 11). Не преодолели минимальный порог 10 человек (3,9%).

Знания по истории продемонстрировали 768 человек (в 2018 году — 830), из них 97,4% справились с заданиями, 99 выпускников (12,8%) набрали 80 и больше баллов, из них четыре участника получили за экзамен 100 баллов.

Химию сдавали 929 человек (в 2018 году — 929). Высокие результаты (выше 80 баллов) получили 199 выпускников (в 2018 — 124), из них 13 выпускников стали стобалльниками.