Что вы думаете о критике вообще и арт-критике в частности? Опрос ИА REGNUM

Москва, , 14:26 — REGNUM Опрос об отношении читателей ИА REGNUM к критике подготовили литератор, кинокритик Дмитрий Тёткин, недавно выпустивший в свет свою книгу «Прогулки по полям», и социолог ИА REGNUM Елисей Поллстер. Опрос посвящен критике как явлению, независимо от того, кого или чего вы критикуете чаще — политиков, спортсменов, погоду или кино.

Мы просим ответить вас на ряд вопросов, поставленных в легко и ироничной форме, о вашем отношении к арт-критикам. Считаете ли вы их завистливыми неудачниками, ангажированными гламурщиками или настоящими ценителями искусства, вы получите возможность высказать свое к ним отношение.

Опрос ИА REGNUM, традиционно проводимый на платформе STIRVOX, покажет вам, кто еще разделяет ваше мнение, — сколько этому человеку лет, где он живет, что думает о мире.

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