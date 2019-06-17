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Что вы думаете о критике вообще и арт-критике в частности? Опрос ИА REGNUM

Культура

Шанс покритиковать (или похвалить) критиков дается читателям нашего издания

Что вы думаете о критике вообще и арт-критике в частности? Опрос ИА REGNUM
Питер Пауль Рубенс. Суд Париса. 1636

Москва, 17 июня 2019, 14:26 — REGNUM  Опрос об отношении читателей ИА REGNUM к критике подготовили литератор, кинокритик Дмитрий Тёткин, недавно выпустивший в свет свою книгу «Прогулки по полям», и социолог ИА REGNUM Елисей Поллстер. Опрос посвящен критике как явлению, независимо от того, кого или чего вы критикуете чаще — политиков, спортсменов, погоду или кино.

Мы просим ответить вас на ряд вопросов, поставленных в легко и ироничной форме, о вашем отношении к арт-критикам. Считаете ли вы их завистливыми неудачниками, ангажированными гламурщиками или настоящими ценителями искусства, вы получите возможность высказать свое к ним отношение.

Опрос ИА REGNUM, традиционно проводимый на платформе STIRVOX, покажет вам, кто еще разделяет ваше мнение, — сколько этому человеку лет, где он живет, что думает о мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Не думали, что Голунова просто отпустят: результаты опроса ИА REGNUM

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Социологические опросы ИА REGNUM
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