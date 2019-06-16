Фильм «Давай разведемся» победил в зрительском голосовании на «Кинотавре»

Сочи, Краснодарский край, , 18:09 — REGNUM Стали известны фильмы-победители в зрительском голосовании ежегодного кинофестиваля «Кинотавр», об этом 16 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приз зрительских симпатий получили сразу несколько картин, первой из них стала лента «Давай разведемся» режиссера Анны Пармас, вторым победителем стал фильм Нигины Сайфуллаевой «Верность».

Награда победителям была вручена представителем Национального реестра интеллектуальной собственности.

Напомним, кинофестиваль «Кинотавр», проходящий в городе Сочи, проводится уже в 30-й раз, победители мероприятия станут известны сегодня, 16 июня во время торжественной церемонии закрытия.

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