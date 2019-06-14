В Нижегородской области открывается фестиваль «Арт-Овраг»

Выкса, Нижегородская область, , 10:10 — REGNUM 14 июня в городе Выкса Нижегородской области открывается фестиваль «Арт-Овраг». По задумке организаторов, это смотр современного искусства во всех его проявлениях. Уже в первый день, 14 июня, состоятся открытия специально созданного в городском парке центра «Павильон будущего», где будут проходить различные мероприятия форума, в том числе лекции, мастер-классы, кинопоказы, творческие встречи, и индустриального стрит-арт парка на территории Выксунского металлургического завода. На территории предприятия уже в прошлом году оставил свой след в виде росписи художник Миша Most. В этом, 2019, году своим образцом современной уличной живописи порадует работников завода и гостей фестиваля мастер Алексей Лука. Более того, в Выксе в пятницу пойдут «Бинарные часы» работы арт-скульптора Андрея Матчина.

Также в программу фестиваля входят концерты певца Feduka, группы The Soul Surfers и других исполнителей, спектакль Инженерного театра АХЕ, метеоперформанс «Переменная облачность» и другие яркие события культуры.

Фестиваль проходит с 2011 года при финансовой поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК).