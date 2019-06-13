Космический наёмник Лобо из DC Comics получит сольный сериал

Нью-Йорк, США, , 12:25 — REGNUM Телеканал Syfy запустил в разработку сериал об инопланетном охотнике за головами по имени Лобо из вселенной DC Comics. Этот проект станет спин-оффом сериала «Криптон», сообщил The Hollywood Reporter 12 июня.

Главную роль в сериале исполнит Эммет Дж. Сканлан — именно он сыграл антигероя во втором сезоне «Криптона». Пока руководство канала планирует выпустить только пилотный эпизод. Если он станет успешным, то историю космического наёмника расширят до полноценного сериала.

Сценарий пилота напишет Кэмерон Уэлш, исполнительный продюсер «Криптона». Сообщается, что попытки снять сольный фильм о Лобо продолжаются на протяжении последних 15 лет. Принять в нём участие должны были известные актёры и режиссёры: Дуэйн Джонсон, Уилл Смит, Гай Ричи и др.

Тем не менее сериал «Лобо» станет первым полноценным появлением персонажа в рамках кино‑ и телевселенной DC.

Напомним, Лобо — это персонаж комиксов издательства DC Comics, придуманный в 1983 году. По выдуманной биографии, Лобо родился на мирной планете Кзарния, которую он впоследствии и уничтожил. Пришелец обладает сверхчеловеческой силой, прочностью тела и умением обращаться с разнообразным холодным и огнестрельным оружием. Лобо часто появляется в качестве второстепенного персонажа комиксов, мультфильмов и видеоигр во вселенной DC.

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