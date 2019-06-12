В российский прокат выходит военная драма «Донбасс. Окраина»

Москва, , 09:40 — REGNUM 12 июня в российский прокат выходит военная драма Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина». Сюжет картины прост и трагичен. Дело происходить в пригороде Донбасса в августе 2014 года. Молодой водитель, спасаясь от обстрела, попадает в подвал здания, где уже прячется несколько человек. Их задача выжить и выбраться из «убежища». И все они, отмечают создатели картины, мечтают об одном — об окончании войны. Вот только люди собрались с разным мировоззрением и моральными устоями, с разным видением будущего…

Сценарий написал Алексей Тимошкин. В главных ролях — Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Анна Пескова.

Министр культуры Владимир Мединский, побывавший на премьере фильма в московском кинотеатре «Октябрь», отметил, что это первая художественная лента, посвященная войне на Донбассе. При этом, по мнению Мединского, картина не навязывает какую-то конкретную точку зрения, она заставляет задуматься о том, как остановить или предотвратить подобные события.