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Китай усиливает охрану памятников традиционной культуры и быта

Культура

В провинции Сычуань проходит конференция ЮНЕСКО

Китай усиливает охрану памятников традиционной культуры и быта
sherisetj

Пекин, 11 июня 2019, 21:46 — REGNUM  Более 6,8 тыс. китайских деревень включено в перечень объектов, находящихся под охраной государства в качестве наследия аграрных цивилизаций, сообщает 11 июня Синьхуа, ссылаясь на информацию с конференции ЮНЕСКО по будущему исторических деревень и городов, проходящей в юго-западном Китае, в провинции Сычуань.

Китайские официальные лица из Министерства жилья, городского и сельского строительства распространили информацию, что с 2012 года в КНР осуществляется проект охраны традиционных деревень, в рамках которого уже проведено пять общенациональных обследований.

Внесенные в перечень деревни объявлены «жемчужинами», наследующими историческую память китайской нации, а также традиции в производстве, культуре и искусстве.

Конференция ЮНЕСКО проходит в г. Мэйшань. В ней участвуют 180 представителей министерств и мэров из разных стран, а также международных организаций, частных учреждений и университетов.

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