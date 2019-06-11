Лазарев назвал фантазией слухи о его конфликте с Лободой

Москва, , 11:41 — REGNUM Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о том, что он накричал Светлану Лободу во время церемонии вручения премии канала «Муз-ТВ». Об этом 11 июня сообщил сайт Пятого канала.

На своей Stories-странице в Instagram артист привёл скриншоты некоторых публикаций СМИ и заявил, что всё написанное в них является фантазией. Он также выложил селфи-фото, прокомментировав его словами «Злыдень Лазарев».

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Сергей Лазарев накричал на Светлану Лободу при этом использовав нецензурную лексику. Впоследствии пользователи Instagram заметили, что Лобода отписалась от страницы Лазарева в Instagram.

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