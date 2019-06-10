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Сын Алибасова опроверг данные о том, что у его отца началось кровотечение

Культура

«Это дезинформация»

Москва, 10 июня 2019, 23:05 — REGNUM  Сын известного российского продюсера Бари Алибасова — Бри Алибасов — младший опроверг информацию ряда СМИ о том, что у его отца открылось внутреннее кровотечение. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что у Алибасова, который по ошибке выпил жидкость для прочистки труб и получил химические ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка, якобы открылось внутреннее кровотечение.

Однако сын Алибасова эту информацию опроверг.

«Это дезинформация», — заявил Алибасов-младший.

Он также отметил, что в течение ближайших двух дней станет понятно, как будут заживать химические ожоги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сын Алибасова сообщил, что его отец на непродолжительное время пришел в себя и спросил о состоянии своего кота, но затем снова погрузился в сон.

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