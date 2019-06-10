Премьера: «История создания телевидения. Как рождались культовые программы»

Москва, , 18:19 — REGNUM В пресс-центре REGNUM началась пресс-конференция по поводу выхода книги Марии Магронт «История создания телевидения. Как рождались культовые программы».

В пресс-конференции 10 июня принимают участие:

Владимир Акопов — автор и режиссер «А ну-ка, девушки!», режиссер «От всей души», «Будильник», «Счастливый случай», «Клуб путешественников», первых телемостов в 70-е годы ХХ века «Контакт»;

Наталия Стеценко — генеральный директор телекомпании «ИГРА — ТВ», соавтор и первый редактор программы «Что? Где? Когда?», академик Академии российского телевидения, почетный президент Международной Ассоциации Клубов «Что? Где? Когда?», обладатель премии ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения;

Рамиль Фасхутдинов — генеральный директор издательства «БОМБОРА»;

Мария Магронт — автор книги; автор, режиссер и продюсер телевизионных программ.

Это книга о людях, которые возводили телевидение с нуля. Они рисковали, ошибались, экспериментировали и верили в то, что делают нечто великое. У них не было опыта и необходимых знаний, ведь в 50−60-е годы не существовало ни школ, ни вузов, которые готовили специалистов этого профиля. Мария Магронт собрала самые интересные истории и воспоминания непосредственных участников событий и рассказала о том, как создавались культовые программы отечественного телевидения.