Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Шевченко обвинили создателей американского сериала «Чернобыль» в искажении правды, об этом 7 июня сообщает телеканал «360».

Шевченко является обладателем государственных наград за ликвидацию последствий аварии, также он написал несколько книг по данному вопросу.

В частности, им был отмечен тот факт, что представители власти в действительности никому не препятствовали покидать город после аварии, однако авторы сериала утверждают обратное.

«Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать. Вот в чем эта гротескность и в чем это выбивание слезы», — убежден Шевченко.

Напомним, первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел на канале HBO 6 мая 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что по показателю популярности известного сайта IMDb он опередил опередило другое шоу HBO — «Игру престолов». «Чернобыль» занял первое место с оценкой 9,6 баллов из 10.

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