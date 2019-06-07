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Туристический сезон открылся в китайском Харбине

Культура

Административный центр приграничной провинции примет ряд художественных представлений и фестивалей

Туристический сезон открылся в китайском Харбине
igorvsyannikov
Туристы

Пекин, 7 июня 2019, 22:16 — REGNUM  В Харбине, административном центре северо-восточной приграничной провинции Хэйлунцзян, открылся туристический сезон. Для привлечения туристов в городе запланирована серия культурных мероприятий, сообщает 7 июня Синьхуа.

В частности, в городе стартовала культурно-туристическая акция «Обаятельное харбинское лето — 2019», которая проходит под девизом «Наилучшие северные пейзажи страны находятся в Хэйлунцзяне».

В 2019 году туристическим гостям Харбина предложат участие в пивном и кинофестивале, а также в международном марафоне и других мероприятиях. Более двухсот представлений в рамках летнего музыкального сезона дадут городские художественные группы.

Отдельной строкой в провинциальных планах значится сельский туризм.

Туристическая акция в Харбине проводится с лета 2012 года. В результате поступления от туризма в городскую и провинциальную казну увеличились за эти годы с 24,4 до 60,5 млрд юаней.

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Туризм
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