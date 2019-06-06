Поклонники сериала «Благие знамения» считают главных героев геями

Лондон, , 13:39 — REGNUM Режиссер и писатель Нил Гейман рассказал, что главные герои его нового сериала «Благие знамения» любят друг друга, однако вопросы относительно их сексуальной ориентации недопустимы. Ответ на вопрос зрителя появился в социальной сети Twitter в начале июня.

После выхода сериала «Благие знамения», повествующем об ангеле Азирафеле (Майкл Шин) и демоне Кроули (Дэвид Теннант), которые совместными усилиями пытаются предотвратить Армагеддон, поклонники истории задумались, как далеко могли зайти отношения между двумя героями, чья дружба длится более 6000 лет. В определенный момент сам автор сценария, Нил Гейман, ответил на вопрос фаната, являются ли Азирафель и Кроули геями.

https://twitter.com/neilhimself/status/1135302312828768256

Согласно ответу писателя, главные герои — ангел и демон, поэтому их отношения нельзя анализировать с человеческой точки зрения. Фанатов это не успокоило: они уточнили, любят ли персонажи друг друга? На что Гейман лаконично ответил: абсолютно.

Ранее во время разработки сериала Майкл Шин рассказывал в интервью изданию The Telegraph, что играет Азирафеля, который любит Кроули.

«Природа Азирафеля заключается в любви, поэтому он просто любит Кроули. Может быть, он немного влюблен в Кроули»

Шин тоже столкнулся с провокационными вопросами о сексуальной ориентации персонажей. Актер ответил, что все это — ярлыки людей, смертных.

Сериал «Благие знамения» вышел 31 мая 2019 года на киносервисе Amazon Prime. Произведение снято по мотивам одноименной книги Терри Пратчетта и Нила Геймана, написанной в жанре юмористического городского фэнтези.

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