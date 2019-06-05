Стало известно, когда начнут снимать вторую часть «Доктора Стрэнджа»

Лос-Анджелес, США, , 13:17 — REGNUM Вторую часть кинокомикса «Доктор Стрэндж» могут начать снимать в 2020 году. Об этом сообщил британский актёр Бенедикт Вонг, пишет портал Screen Rant.

Актёр сделал соответствующее заявление на мероприятии, прошедшем в Денвере (штат Колорадо, США), после того, как поклонники спросили его о судьбе сиквела. Он сообщил, что проект уже получил сценариста и Вонг встретился с ним на премьере кинокомикса «Мстители: Финал». При этом актёр отказался назвать имя писателя.

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Напомним, первая часть фильма «Доктор Стрэндж» вышла в прокат в октябре 2016 года. Главную роль в нём исполнил Бенедикт Камбербэтч. При бюджете $165 млн картина смогла собрать в мире более $677,5 млн. Бенедикт Вонг исполнил в фильме роль Вонга — заведующего библиотекой Камар-Таджа.

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