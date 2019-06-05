5 июня жители Индонезии отмечают праздник Лебаран

Джакарта, , 11:13 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство религии объявило, что праздник Ид аль-Фитр или Лебаран выпадает на 5 июня 2019 года, сообщает информационное агентство Detik.

«Рамадан в этом году длился 30 дней. Это означает, что 4 июня мы все еще постимся, а праздник Лебаран выпадает на 5 июня 2019 года», — заявил министр по делам религии Лукман Хаким Сайфуддин в Джакарте.

Лебаран, как называют этот праздник в Индонезии, означает окончание священного у мусульман месяца Рамадана и соответственно поста. В Лебаран жители Индонезии отправляются навестить своих родственников в других городах, госучреждения не работают, как и большинство офисов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в преддверии праздника Лебаран на дорогах Джакарты образовались многокилометровые заторы из-за того что жители страны массово покидают столицу, чтобы навестить своих родственников в других городах.

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