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«Ты был прекрасен, как Иисус»: вышел новый провокационный клип «Ленинграда»

Культура

Главная героиня ролика повсюду видит образ Иисуса Христа

Санкт-Петербург, 5 июня 2019, 09:45 — REGNUM  Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню i_$uss. В самом его начале авторы предупредили зрителей, что они не хотели оскорбить чувства верующих. Видео было опубликовано 4 июня на YouTube-канале музыкального коллектива.

Сюжет клипа рассказывает о том, как группа девушек, употребивших наркотик, отправляется в ночной клуб. Одна из них начинает повсюду видеть образ Иисуса Христа. К сожалению, для неё история заканчивается плачевно.

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Напомним, группа «Ленинград» выпустила уже второй клип после того, как её лидер Сергей Шнуров заявил о роспуске коллектива. Это произошло 20 марта 2019 года.

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