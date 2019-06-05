«Ты был прекрасен, как Иисус»: вышел новый провокационный клип «Ленинграда»

Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню i_$uss. В самом его начале авторы предупредили зрителей, что они не хотели оскорбить чувства верующих. Видео было опубликовано 4 июня на YouTube-канале музыкального коллектива.

Сюжет клипа рассказывает о том, как группа девушек, употребивших наркотик, отправляется в ночной клуб. Одна из них начинает повсюду видеть образ Иисуса Христа. К сожалению, для неё история заканчивается плачевно.

Читайте также: Сергей Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»

Напомним, группа «Ленинград» выпустила уже второй клип после того, как её лидер Сергей Шнуров заявил о роспуске коллектива. Это произошло 20 марта 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Шнуров назвал конец «эпохи застоя» причиной роспуска «Ленинграда»