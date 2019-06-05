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Фестиваль «Герой и время» посетили многие известные кинематографисты

Культура

Он закончил свою работу 2 июня 2019 года

Железноводск, Ставропольский край, 5 июня 2019, 08:10 — REGNUM  Международный кинофестиваль «Герой и время», прошедший в Железноводске, посетили многие известные кинематографисты. Об этом ИА REGNUM 4 июня сообщили в пресс-службе PR-агентства «БиС».

В рамках программы «Я — артист» прошли творческие встречи с известными актерами и актрисами, такими, как Станислав Дужников, Светлана Немоляева, Ольга Волкова, Алиса Гребенщикова, Ольга Дроздова, Ольга Кабо и другими.

На городской площади Железноводска прошли концерты, на которых выступили Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов и известный сербский режиссёр Эмир Кустурица. В рамках специальной программы «Имя» гости кинофорума получили возможность встретиться с режиссёром Владимиром Меньшовым.

В качестве членов жюри фестиваля в том числе выступили Лидия Федосеева-Шукшина, Вера Сторожева, кинопродюсер Сергей Члиянц, режиссёр Вячеслав Росс, продюсер Яна Поплавская, писатель Сергей Лукьяненко, режиссёр, хореограф и музыкант Антон Адасинский, а также иностранные гости: Хамед Солейманзаде (Иран) и Катарина Докхорн (Германия).

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Напомним, кинофестиваль «Герой и время» закончил свою работу 2 июня 2019 года. Главный приз конкурса достался картине режиссёра Амихая Гринберга «Свидетельство». Специальный приз получил фильм «Касала» Эммы Эдозис. Лента «Тель-Авив в огне» (Самех Зоаби) получила приз за лучший сценарий.

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