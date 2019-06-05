«История создания телевидения. Как рождались культовые программы»: Премьера

Москва, , 01:54 — REGNUM 10 июня в 18.00 в ИА REGNUM состоится пресс-конференция по поводу выхода книги Марии Магронт «История создания телевидения. Как рождались культовые программы» (издательство «ЭКСМО»).

В пресс-конференции 10 июня примут участие:

Владимир Акопов, автор и режиссер «А ну-ка, девушки!», режиссер «От всей души», «Будильник», «Счастливый случай», «Клуб путешественников», первых телемостов в 70-е годы ХХ века «Контакт»;

Наталия Стеценко, генеральный директор телекомпании «ИГРА — ТВ», соавтор и первый редактор программы «Что? Где? Когда?», академик Академии российского телевидения, почетный президент Международной Ассоциации Клубов «Что? Где? Когда?», обладатель премии ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения;

Рамиль Фасхутдинов, генеральный директор издательства «БОМБОРА»;

Мария Магронт, автор книги.

После пресс-конференции состоится презентация книги в Московском речном Императорском яхт-клубе, где участники книги и гости вспомнят забавные случаи из истории легендарных программы, как они создавались, в чем феномен уникальнейшей программы «Что? Где? Когда?», которая разменяла пятый десяток и только молодеет и обретает все новую аудиторию.

Среди гостей будут: Борис Крюк, Андрей Козлов, Алла Волкова (ведущая «Любовь с первого взгляда»), Максим Поташев, Виктор Сиднев, Кира Прошутинская, Михаил Гусман, Григорий Заславский, Евгений Герасимов, Наталия Белохвостикова, Владимир Наумов, Рената Литвинова, Владимир Мамонтов, Владимир Трушковский, Сергей Новиков, Екатерина Шугаева (ведущая «Мы и наука, наука и мы»), Михаил Жебрак, Ольга Страда, Денис Драгунский, Марина Геворкян, Модест Колеров, Сергей Сельянов, Олег Зотов (селебрити-фотограф), Виктор Третьяков, Наталия Лихопои, Владимир Коннэ (знаменитый шоколатье России, «Красный Октябрь») и другие.

Владимир Коннэ, известный шоколатье России, главный художник фабрики «Красный Октябрь» представит гостям тематические шоколадные скульптуры в виде легендарной Хрустальной совы программы «Что? Где? Когда?», премии Тэфи, Останкинской телебашни и многих других образов. Все изделия изготовленны специально для презентации книги «История создания телевидения. Как рождались культовые программы».

«Закадровая» жизнь отечественного телевидения от «А ну-ка, девушки» до «Что? Где? Когда?» в рассказах и комментариях непосредственных участников.

Формат телешоу давно стал привычным, знакомые и всеми любимые программы будто существовали всегда. На самом деле так и есть, ведь большинство рожденных в СССР буквально выросли на просмотре телепередач. Но мало кто задумывается над тем, как же все начиналось.

Мария Магронт — автор, режиссер и продюсер телевизионных программ — собрала самые интересные истории и воспоминания непосредственных участников и рассказала о том, как создавались культовые программы отечественного телевидения.

Это книга о людях, которые возводили телевидение с нуля. Они рисковали, ошибались, экспериментировали и верили в то, что делают нечто великое. У них не было опыта и необходимых знаний, ведь в 50−60-е годы не существовало ни школ, ни вузов, которые готовили специалистов этого профиля.

Мария Магронт рассказывает о том, откуда появилась идея программы «А ну-ка, девушки!», как придумывали сценарий и отбирали участниц. За что режиссер получил выговор и как благодаря программе регулировался приток кадров на нужное предприятие по указанию «сверху».

Своими воспоминаниями делится Владимир Акопов, один из основателей современного телевидения. О новаторском подходе к съемкам «Клуба кинопутешественников». Наталия Стеценко, Борис Крюк и Алла Волкова рассказывают о поездке в Великобританию для обмена опытом к съемкам «Любви с первого взгляда». О сложностях людей, которые пытались делать что-то выдающееся в условиях «железного занавеса».

Особое внимание уделено одному из самых почетных долгожителей экрана — передаче «Что? Где? Когда?«. Воспоминания создателей и комментарии непосредственных участников дополняют и без того выдающуюся историю программы. Они рассказывают о том, как игра имитирует модель жизни, почему ведущий противостоит игрокам и какие мистические детали определили правила.

«Мне кажется, что телевидение огромно, даже физически. Существует в физике

такой закон инерции — чем больше масса тела, тем сильнее инерция.

Телевидение инерционно по своей сути именно из-за размеров…»

Елена Никитан, режиссер

«История создания телевидения. Как рождались культовые программы» — это первая книга большого цикла. В следующих выпусках автор расскажет о новых программах и биографиях людей, которые всегда остаются за кадром, но без которых развлекательное телевидение в России не существовало бы.

Аккредитация: Елена Родионова +7 (906) 172-17-51 , lovt___lena@mail.ru

Мария Магронт magront26@gmail.com