Вторник, 4 Июня 2019 года
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Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Культура

Основную часть состояния Рианна заработала на рекламе

Вашингтон, 4 июня 2019, 21:03 — REGNUM  Американский журнал Forbes подсчитал, что американская певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки. Издание оценивает её состояние в $600 млн.

Forbes считает, что Рианна обошла по размеру состояния Мадонну (журнал оценивает её состояние в $570 млн) и Селин Дион ($450 млн), а также Бейонсе ($400 млн).

Основную часть своего состояния Рианна заработала благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Эта компания является одним из мировых лидеров по производству люксовых товаров. Возглавляет компанию миллиардер Бернар Арно, семья которого занимает четвертое место в списке Forbes с состоянием в $76 млрд.

Также существенный доход приносит Рианне линией нижнего белья Savage X Fenty, которую она продвигает совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group.

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