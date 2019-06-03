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В Москве открылся Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской

Культура

В финале за первую премию поборются 49 молодях исполнителя

Москва, 3 июня 2019, 13:59 — REGNUM  С 3 по 7 июня в Москве будет проходить VII Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской. В трех этапах состязаний примут участие лучшие молодые вокалисты из 16 стран, среди них исполнители из России, США, Южной Кореи, Китая, ЮАР, Кении, Словакии и многих других стран. Всего в финал вышли 49 дарований. Победителя определят не только члены жюри, которое возглавляет художественный руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской Ольга Ростропович, но и зрители конкурса, которые могут принять участие в тайном голосовании. Обладатель первой премии также получит денежный приз в размере 15 тысяч долларов. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

Конкурс оперных артистов основан выдающейся русской оперной дивой Галиной Вишневской в 2006 году. Он проводится один раз в два года. Многие победители предыдущих конкурсов стали солистами ведущих оперных театров.

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Культурная хроника
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