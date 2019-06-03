На чувашском Акатуе в Ульяновске научат делать обереги

Ульяновск, , 13:08 — REGNUM В Ульяновской области 8 июня состоится чувашский национальный праздник Акатуй, который символизирует окончание посевных работ. Он состоится на ульяновском ипподроме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Планируется, что в числе почётных гостей будет губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Для гостей будут работать концертные и творческие площадки, состоится конкурс баянистов. Для детей будут организованы спортивные игры, выступление победителей областных детских чувашских конкурсов.

«Также зрители смогут увидеть национальную чувашскую борьбу керешу, принять участие в народных забавах, посмотреть выступления лучших творческих коллективов — кураторов праздника Красночетайского и Янтиковского районов Чувашской Республики», — говорится в сообщении.

Поздравить ульяновцев приедут и творческие коллективы из Татарии, Самарской области и других регионов Поволжья. Организаторы отмечают, что «кульминацией праздника» станет концертная программа артистов чувашской эстрады из Чебоксар.

В программе также запланирована дегустация блюд национальной кухни (шартан, чакат, хуплу), выставки предметов декоративно-прикладного творчества и изделий народных художественных промыслов чувашских мастеров. Муниципальные образования Ульяновской области представят тематические подворья. Для всех желающих пройдут мастер-классы по изготовлению украшений и оберегов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Акатуй — один из главных национальных праздников чувашского народа, посвященный окончанию весенне-полевых работ. Он хранит древние традиции чувашского народа, объединяет людей всех возрастов и профессий, приобщая их к творческому труду, искусству, спорту. Праздник посвящен окончанию весеннего сева. В переводе «ака» означает сев, «туй» — свадьба. Главными «персонажами» на этой символической свадьбе являются соха и земля, «повенчавшиеся» во время весенней крестьянской страды. Издревле чуваши в этот день собирались для того, что поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни. Мужчины устраивали спортивные соревнования: кӗрешӳ — борьба на поясах, бег, скачки. В день Акатуя варили пиво, готовили творожную запеканку чǎкǎт и национальный суп шӳрпе.