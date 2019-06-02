Эмир Кустурица представил свою новую книгу на кинофестивале в Железноводске

Железноводск, Ставропольский край, , 19:29 — REGNUM Свою новую автобиографическую книгу представил журналистам сербский режиссёр, сценарист и музыкант Эмир Кустурица. Это произошло 2 июня в ходе брифинга на международном кинофестивале «Герой и время» в Железноводске.

Книга называется «Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra». В ней рассказывается о творческом пути режиссёра и об истории создания музыкального коллектива, возглавляемого Кустурицей.

Книга посвящена 20-летию создания музыкального коллектива The No Smoking Orchestra и содержит множество фотографий группы и самого Кустурицы.

Кустурица также сообщил, что с 1 ноября начнётся тур в поддержку книги, который пройдёт во множестве городов России от Камчатки до Бреста.

Кроме того, Кустурица и его музыкальный коллектив дадут концерт на закрытии кинофестиваля «Герой и время».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эмир Кустурица сообщил о своих планах снять фильм, посвящённый монгольскому завоевателю Чингисхану. В основу фильма, по задумке режиссёра, ляжет произведение Чингиза Айтматова.

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