Кустурица планирует снять фильм о Чингисхане

Железноводск, Ставропольский край, , 18:33 — REGNUM Известный кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о своих планах снять фильм, посвященный великому монгольскому завоевателю Чингисхану. Об этом 2 июня он заявил во время кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске.

«У меня есть идея сделать картину о Чингисхане, о человеке, которого не любили ни здесь, ни на Западе, о том какой он был», — подчеркнул Кустурица.

По словам кинорежиссера, лента будет основана на романе Чингиза Айтматова и будет готова к следующему фестивалю.

Напомним, международный кинофестиваль «Герой и время» проходит впервые, он открылся 25 мая, а сегодня, 2 мая, последний день его работы.

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