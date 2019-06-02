В Подмосковье открывается Международная школа Союза театральных деятелей

Москва, , 10:59 — REGNUM Со 2 по 30 июня на базе Дома творчества «Звенигород» будет проходить XIII Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России. Конкурсное испытание выдержали 90 начинающих артистов из 30 стран мира: России, Дании, Германии, Великобритании, Израиля, Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, Сингапура, Южной Кореи, Индии, Канады и других. Об этом сообщает телеканал «Культура».

3 июня на церемонии открытия по традиции выступит художественный руководитель школы — известный режиссер и актер, глава СТД Александр Калягин.

В программе школы — интенсивный образовательный курс, репетиции и показы итоговых спектаклей. Мастерству актера студенты будут обучаться у Вениамина Фильштинского, Гитиса Падегимаса, Игоря Яцко и Клима, режиссуры — у Бориса Павловича, Сергея Щедрина, Бориса Константинова, Дмитрия Мелкина, Сергея Землянского.

Мастер-классы проведут Сергей Женовач, Игорь Золотовицкий, Кама Гинкас, Адольф Шапиро, Алексей Бородин.

В итоге слушатели и их педагоги должны подготовить пять разножанровых постановок, которые и будут показаны на площадках в Москве и Московской области.

Напомним, что педагогами школы в разное время выступали такие известные мастера как Анатолий Васильев, Лев Додин, Адольф Шапиро, Слава Полунин, Роберт Стуруа, Сергей Женовач, Дмитрий Брусникин, Сергей Голомазов, Егор Дружинин и многие другие.

За тринадцать лет в школе прошли обучение более 1000 молодых актеров из 60 стран мира и более 100 российских городов. Выпускники получают диплом о повышении квалификации государственного образца.