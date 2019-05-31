«Не родись красивой» как «Сейлор Мун»: российские сериалы в стиле аниме

Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Блогер из Санкт-Петербурга перерисовала заставки к популярным российским сериалам в стиле аниме и перевела саундтреки к ним на японский. Результат она показала в видеоролике на своем YouTube-канале.

Вместе с командой единомышленников аниматор под псевдонимом Ricani превратила отечественные телесериалы в аниме. Так, Катя Пушкарева из «Не родись красивой» превращается из невзрачной девушки в прекрасную невесту, как японская школьница Усаги Цукино трансформируется в воина любви Сейлор Мун, а Геннадий Букин из комедийного сериала «Счастливы вместе» с любовью смотрит на свою родину, Екатеринбург, а Костя и Леня из сериала «Воронины» бесконечно дерутся.

Досталось и заставке сериала «Солдаты» о российской армии. Автор видео отметила, что пришлось изменить тональность в мелодии заглавной песни, чтобы соответствовать японской культуре. В конце видео приводится измененный ролик заставки сериала «Ранетки», который очень напомнил девушке другое японское аниме, «Кейон», тоже рассказывающее о женской музыкальной группе.

Недавно российский художник изобразил героев мультипликационных картин «Союзмультфильма» в образах персонажей популярного зарубежного телесериала «Игра престолов». Студия оценила творчество, назвав проект талантливым.

Читайте также: Дейенерис — Чебурашка: «Союзмультфильм» одобрил мемы по «Игре престолов»

Читайте ранее в этом сюжете: «Окко отель»: аниме о девочке-сироте появится осенью в российском прокате