Выставка «Индонезия. Территория вековых традиций» стартовала в Москве

Москва, , 13:08 — REGNUM Российский фотограф и путешественник Сергей Ковальчук представил фотографии из своей экспедиции в Индонезию на выставке под названием «Индонезия. Территория вековых традиций», которая проходит в музее Востока в Москве, сообщает 31 мая информационное агентство Antaranews.

На открытие выставки присутствовали более 150 гостей, включая посла Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Вахида Суприяди, исполнительного директора Делового совета по сотрудничеству с Индонезией Михаила Курицына и заместителя директора музея Востока Татьяну Метакса.

«Индонезия — очень важная страна. Мне очень нравится Индонезия», — заявил российский фотограф Сергей Ковальчук на открытии фотовыставки.

В свою очередь, посол Индонезии заявил, что выставка стала очень хорошим событием, в связи с празднованием в 2020 году 70-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Российской Федерацией.

Посол также пригласил Сергея Ковальчука показать свои фотоработы на фестивале Индонезии, который пройдет в Москве с 1 по 4 августа 2019 года.

Напомним, в музее Востока выставка «Индонезия. Территория вековых традиций» продлится до 16 июня 2019 года. Ожидается, что она также пройдет на ВДНХ с 19 июня по 7 июля.