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«Охотники за привидениями» возвращаются: ремастер игры выйдет в 2019 году

Культура

Обновлённый проект десятилетней давности выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

Вашингтон, 31 мая 2019, 11:43 — REGNUM  На YouTube-канале европейского подразделения PlayStation вышел анонс ремастера игры «Охотники за привидениями». Поучаствовать в приключениях известных киногероев можно будет уже в 2019 году.

Ремастер-версия получит обновлённые модели и текстуры персонажей, для того чтобы познакомить с игрой большее число людей. Релиз ожидается в 2019 году не только на PC, но и на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, Ghostbuster: The Video Game вышла в 2009 году на PC, Xbox 360, PS3, PSP и Nintendo DS. Сюжетно игра продолжает популярные фильмы: игроку предстоит взять на себя управление новичком в команде охотников и спасти Нью-Йорк от орд привидений. В ходе своих приключений геймеры могли использовать всю экипировку охотников из фильма и встретить множество знакомых персонажей.

Так, главные роли в игре исполнили звёзды «Охотников за привидениями»: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон. Они подарили своим персонажам озвучку и мимику. Сам Дэн Эйкройд (который также выступил автором сценария оригинального фильма) сравнил игру с полноценным третьим фильмом.

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