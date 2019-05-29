Кинофестиваль в Железноводске. Кто здесь герой?

Анастасия Полозкова, , 22:37 — REGNUM

Кого сегодня мы называем героями? В какое время мы живём? Кино — один из тех видов искусства, который может попытаться дать ответы на эти вопросы. Или, по крайней мере, может приблизить нас к разгадке этой головоломки. С этой целью в Железноводске и других агломерациях Кавказских Минеральных Вод и организовали 25 мая — 2 июня международный кинофестиваль «Герой и время». Корреспондент ИА REGNUM побывала на мероприятии.

В Железноводске проходят конкурсные показы игрового и неигрового кино (в каждом конкурсе — по 12 картин), творческие встречи и лекции. Инициаторы фестиваля выбрали этот город, потому что он стал одной из важных географических точек для лермонтовского Печорина из «Героя нашего времени», да и для самого поэта.

Италия, Швейцария, Иран, Франция, Япония, Индия, Мексика, Нигерия, Австрия, Израиль — кинематографисты из всех этих стран показывают в России свои картины. Например, фильм японского режиссёра и сценариста Аки Фуджимура «Эрико-притворщица» (европейская премьера, участвует в конкурсе игрового кино) про девушку, которая должна была стать в Токио актрисой, но по воле обстоятельства возвращается в родную деревню и теперь свой актёрский талант использует на похоронах, работая плакальщицей.

Однако не только на иностранные фильмы здесь стоит обратить внимание: на фестиваль привезли картины и из разных регионов России. Вот якутский фильм «Костёр на ветру» (конкурс игрового кино) режиссёра-постановщика Дмитрия Давыдова. Это история о пожилом мужчине, чей сын убил соседа, а потом и сам повесился в тюрьме. Старик находит утешение в заботе о брошенном матерью-алкоголичкой мальчике, который заменяет ему родного сына. Удивительно проникновенны в своей кажущейся простоте и реалистичности диалоги героев. Вот недавно обретший новый дом мальчик напрямую спрашивает у старика, не педофил ли тот, потому что живёт один и вообще какой-то странный. И получает доходчивый ответ: «У меня совесть чиста».

Пожалуй, если бы не фестиваль, я ещё долго не увидела бы картину «Непобедимая» (конкурс неигрового кино) режиссёра Александра Зиненко про 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу Ольгу Бунину, прикованную к инвалидному креслу. Она воспитывает четырех детей, трое из которых приемные, и помогает встать на ноги другим людям с нарушениями здоровья. «Она — человек с неограниченными возможностями», — говорит о героине фильма оператор-постановщик Роман Миншлинев. После показа картины в Большом зале я наблюдала, как режиссера окружили зрители. Благодарные. Большинство хотели сфотографироваться и взять автограф (не у каждого фильма на фестивале такой успех).

Зрители делятся с авторами своими впечатлениями. Задают вопросы. Речь заходит о кино‑ и телеиндустрии в России в целом. Одна, очевидно, давняя поклонница режиссера (ещё по программе «Профессия — репортёр»), как у родного, спрашивает:

«За кого они [на телевидении — прим.ред.] нас держат? Что они про нас думают вообще?»

Кажется, многих наших современных киноделов массовых фильмов и ТВ-программ следует принудительно свозить на такие фестивале и организовывать для них аттракцион под названием «Посмотри, для кого снимаешь». Чтобы хотя бы мельком послушать, что люди говорят про увиденные фильмы, на что рассчитывают, о чём мечтают. Для нашего кино лишним это точно не будет.

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Программа фестиваля насыщенная. Каждый день, помимо показов, в знаменитой Пушкинской галерее проходят и творческие встречи с актёрами и режиссёрами, на которые стабильно собирается целый зал. Когда выступал Владимир Меньшов, с лиц многих слушателей до конца встречи не сходила улыбка. Режиссёр начал выступление с чтения поэмы. В процессе он забыл несколько слов — присутствующие поддержали его аплодисментами. Казалось, никто не открывал от него взгляд. Вот она, народная любовь. В толпе я заметила женщину, которая к концу поэмы расплакалась, потом аккуратным движением вытерла слёзы шарфом и надела солнцезащитные очки. Люди писали свои вопросы на бумажках и клали их на стол Владимира Валентиновича. Интересовались, например, как он научился так хорошо понимать женскую натуру, и ещё много чем. А кто-то даже попросил режиссёра поговорить с президентом о боли современных нумизматов: монеты слишком некрасивые.

Всё выглядело совсем иначе на красной ковровой дорожке, по которой прошли звёзды российского кинематографа: Сергей Пускепалис, Сергей Безруков, Равшана Куркова, Константин Хабенский, Светлана Немоляева, Владимира Меньшова и многие другие. Дорожка растянулась на 190 метров. По сторонам от неё — ограждение, представители правопорядка и казаки. За всем эти — местные жители, наблюдающие шествие актёров, режиссёров и продюсеров. Почти каждый зритель фотографирует. В руках почти у каждого — блокнот и ручка. Люди просили дать автограф любого, кто ступал на красную дорожку. Будто чем ближе стоишь к красной дорожке, тем больше становишься звездой.

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Стоило кому-то взобраться на ограждение или высокий бетонный поребрик, как люди из толпы сразу же ему/ей кричали: «Спускайся! Не наглей!». Не обошлось и без курьезных случаев, например, режиссёр документального кино Александр Зиненко рассказал мне, что к нему и его оператору на дорожке подбежала толпа молодых ребят, чтобы получить автограф, однако никто из них не знал, кто перед ними, а «НТВ» путали с «РЕН ТВ». Так же пытались взять автограф и у моей коллеги, которая находилась у дорожки по аккредитации прессы. И всё же, наблюдая за этим, конечно, сложно отделаться от мысли, что любая красная дорожка — локальный элемент реальности и в то же время широкая метафора о разделении людей на тех, кто на дорожке, её охраняет, и тех, кто за забором, пусть и в основном формальным.

На торжественной церемонии открытия некоторые ведущие озвучили правильные, на мой взгляд, мысли. Так, Захар Прилепин поставил философский вопрос о том, кто такие герои вообще.

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Выступить с внятной формулировкой актуальных проблем и их решением смогли не все. Сергей Безруков обратил внимание на смену ценностных ориентиров молодёжи: в советское время был огромный спектр профессий и возможностей выбора жизненного пути, сегодня же многие думают в первую очередь о том, чтобы хорошо зарабатывать. Решение этой проблемы актёр видит в кино: необходимо следовать традициям советского кинематографа — создавать, созидать, просвещать. Ему аплодировали.

А мне хочется лишь добавить, что как симптомы ни заглушай симптомы, а лечить надо болезнь. Время, мягко говоря, изменилось: создавать, созидать и просвещать в условиях коммерческого кино несколько сложнее. Те, кто этим занимается, не благодаря, а скорее вопреки действительно заслуживают уважения. На фестивале картины таких людей есть.

Отдельная тема — выбор места проведения фестиваля: Кавказские Минеральные Воды. Сам Железноводск восхищает. Сначала — горами (хотя местные и говорят, что это ещё только кочки), потому что они сразу бросаются в глаза, а потом — людьми. После очередного напряженного рабочего дня на фестивале ноги уже отваливались от беготни, а сама я перемёрзла, одевшись не по погоде. Пошла искать такси. Ехать недолго, а вот идти 15 минут казалось уже невыносимо. Водитель довез до отеля, по пути рассказав про несколько местных достопримечательностей, подсказав, какую минеральную воду надо пить от каких болезней. В конце пути он наотрез отказался брать деньги. «Иди грейся скорей. Убери эти деньги», — говорит. После Питера и Москвы это, знаете ли, ставит в ступор. Или вот ещё случай: прихожу в кафе пообедать:

— Подскажите, что на обед взять?

— Нет, еда так себе, могу только полуфабрикаты разогреть, а это не обед, так питаться нельзя.

Ответила мне продавщица, после чего подробно рассказала, наверное, про все кафе в радиусе километра…

Так кто он, современный подлинный герой? Чем он живёт? Чем интересуется? Где трудится? Искать ответы на эти вопросы фестивалю, да и нам с вами, предстоит долго: в этом году он только начал, хотя начал неплохо. Но я уверена, что искать подлинных героев стоит среди народа. Среди людей, которые редко мелькают в новостях. Среди людей, про ежедневные подвиги которых редко снимают фильмы. В России, Мексике, Нигерии, Франции, Иране, Японии, по всему миру…

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