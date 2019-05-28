Видео: музыкант Джон Бон Джови прогулялся по Красной площади

Москва, , 09:40 — REGNUM Лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови приехал в Москву и посетил Красную площадь. Видео его прогулки опубликовал 28 мая сайт телеканала РЕН-ТВ.

Легендарный музыкальный коллектив даст концерт в Москве 31 мая 2019 года, шоу пройдет на стадионе «Лужники». Поклонники Bon Jovi смогут услышать множество хитов.

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Напомним, Джон Бон Джови основал свою группу в 1983 году. Сейчас участниками музыкального коллектива являются Дэвид Брайан (клавиши), Хью Макдональд (бас-гитара), Фил Икс (гитара) и Тико Торрес (ударные).

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